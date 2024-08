Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Linkin Park generó gran expectación con una cuenta regresiva en su sitio web y redes sociales, desatando especulaciones sobre un posible anuncio importante, como la llegada de un nuevo vocalista para ocupar el lugar de Chester Bennington. Se barajaron nombres como Deryck Whibley de Sum 41, aunque este rumor fue desmentido. Tras la espera, el contador llegó a cero y sorprendió a todos al comenzar a contar hacia adelante, dejando a los fans desconcertados. La banda liderada por Mike Shinoda ha mantenido la incertidumbre con la enigmática frase "It\'s only a matter of time", generando aún más intriga entre sus seguidores. A pesar de las expectativas, hasta el momento no se ha revelado el significado detrás de esta misteriosa cuenta regresiva.