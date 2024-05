Una semana antes del lanzamiento de “Natalianissimo”, el notable nuevo disco de Natalino, uno de sus integrantes, Hugo Manzi, hacía noticia por un lamentable hecho. Junto a su sobrino, de vuelta de un show del trío, fue víctima de un asalto del tipo “encerrona”, que incluso terminó con el joven herido en su cabeza.

Las muestras de afecto del gremio musical no se hicieron esperar: el delito fue repudiado por artistas de distintos estilos, y las campañas para recuperar los artículos robados (una guitarra Martin, un celular, un computador, un auto Ford Territory) se activaron de inmediato.

“Ha sido bien complejo. No ha sido fácil, tuvimos un concierto hace poco y no me sentía al 100%, lo hablamos con mis compañeros. Es una situación bien traumática la que se vive. Y agradezco el cariño y la solidaridad de la gente, de mis colegas, de mis compañeros, porque la violencia que hay es una cuestión horrorosa, y a partir del cariño y el apoyo, todo es más llevable”, recordó el guitarrista en diálogo con BioBioChile.

“Son experiencias que también sirven para meditar, para aprender, y para darse cuenta del cariño y el amor de la gente”, agregó, aún afectado. Su compañero, Cristián Natalino, matiza. “Después de esta experiencia, nosotros seguimos con la idea de que tenemos una gran responsabilidad como músicos, de seguir incentivando a las nuevas generaciones que se puedan vincular con la música. Creo que ahí está parte del futuro. No digo que todos sean músicos, pero la música también ayuda en este proceso”.

A pesar que las especies no han sido encontradas aún, Hugo y sus compañeros tuvieron que dar vuelta la página de cara a “Natalianissimo”: un álbum de 11 canciones de aspiración mayor. Se trata de un disco de reversiones de canciones italianas, pero esta vez a dúo con las voces originales. Excepto la última, que es una versión en vivo que el grupo suele tocar en sus shows (“De amor ya no se muere”).

Así, desfilan por el disco nombres de la talla de Iva Zanicchi (“Zíngara”), Albano (“Felicidad), Matia Bazar (Esta tarde… Que tarde), Massimo Di Cataldo (“Si dices que te vas”), o Amedeo Minghi (“Cantar es de amor”). Hasta el difunto Jimmy Fontana es parte de “Natalianissimo” (“El Mundo”), gracias a la gestión de un hijo Luigi, quien cedió una pista de su voz.

“Nosotros somos italo-chilenos, somos de familia italiana, y siempre hemos tenido un vínculo desde chicos con esa música, que luego desarrollamos más grandes”, recuerda Cristián.

Para armar el proyecto, y para generar los contactos en Italia con las celebridades citadas, acudieron a un otro clásico, pero de la fusión “tano-chilena”: Óscar “Lolo” Peña, hoy radicado en Génova, Italia.

“Óscar ha sido nuestro amigo muchos años. Estuvimos en su casa (en Italia), y él es el productor ejecutivo de este disco. Ha sido una pieza fundamental para cntactar a todos los artistas; hizo el trabajo en terreno”, cuenta Eduardo Manzi, tercera parte del grupo, que ya confirmó las fechas de la gira promocional del álbum (ver recuadro).

Natalino, Mike Patton, y la devoción por las canciones italianas

(P): ¿Por qué creen que los clásicos del pop italiano llevan tantas décadas en nuestro cancionero?

Eduardo Manzi: “Una de las razones de por qué estas canciones no se han ido, es porque es música de calidad, hecha con el corazón, con esta pasión típica, histórica, que viene de siglos, de la música italiana. La música popular, la docta, el canto. Ellos desarrollaron una tradición espectacular con respecto a su música. Las melodías, las armonías”.

(P): ¿Cuál fue el criterio para elegir las canciones?

Cristian Natalino: “Es difícil poder elegir la canción ideal (para el disco). Siempre llegamos a votar. Lo bueno es que somos tres (risas)… Quedaron como 300 canciones afuera, pero las elegimos de forma natural. Forman parte de la memoria emotiva de muchas personas. Felicidad, por ejemplo, casi todos la conocemos. Son canciones que han pasado de generación en generación. Es difícil, pero están las que tenían que estar. Caminando por esta gira no descarto que aparezcan más. Pueden haber sorpresas.

(P): Escuchando las canciones pensaba en “Mondo Cane” de Mike Patton (2010), su álbum-homenaje a la música italiana. ¿Cuáles fueron sus referencias al momento de grabar “Natalianissimo”?

Cristian Natalino: He escuchado atento ese album. Ahí él hace referencia un canto más folclórico, de la esencia napolitana, sobre todo de Renato Carosone; él se va por esa línea. Pero también está vinculado a lo que nosotros estábamos haciendo, porque la música más potente que tiene hoy Italia, es la del sur. Y en el caso mío, yo tengo referentes de formación artística y musical que van por ahí. Mi forma de cantar se vincula mucho a grandes referentes de esa línea artística, como Massimo Ranieri y otros más.

Eduardo Manzi: Quisimos también que tuviera el sello Natalino, que eso se note. Creemos que ese sello se logró mantener. La gente va a reconocer que es la música de Natalino, remozada, como en nuestros discos, con nuevos elementos.