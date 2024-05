Hoy se conocieron los primeros detalles del nuevo disco del cantante mexicano-estadounidense Omar Apollo. Y una de las grandes sorpresas es la colaboración del chileno Pedro Pascal.

La coincidencia, sumada a un “paparazzeo” de 2023 donde fueron vistos paseando juntos por Nueva York, desencadenó en redes sociales una ola de especulaciones sobre la relación entre ambos.

El segundo álbum de estudio de Apollo llevará por título “God Said No” y debutará el 28 de junio a través de Warner Records. “God Said No’ fue producido por Teo Halm y cuenta con el músico Mustafa y el actor Pedro Pascal”, informó hoy un escueto comunicado de su equipo de comunicaciones.

En una entrevista promocional, el propio Apollo abordó el origen de la colaboración: “Con Pedro somos amigos desde hace un tiempo. Él amó una de las canciones, Glow, la última del álbum. Y fue como: ‘oh, sería genial escucharte hablar antes de que se reproduzca la canción’, porque es sobre dolor y corazones rotos”, dijo.

“Creí que sería una buena idea que expusiera ese dolor en su vida, o una historia de su vida. Él me envió un audio de voz y le pregunté. Y luego lo corté y así quedó”, añadió.

La penúltima canción del álbum, de hecho, lleva por título “Pedro”, hecho reavivó aún más las especulaciones en torno al nuevo “shippeo” de redes sociales (“Shippear” según la RAE: “Tendencia actual en las redes sociales de formar parejas ideales y crear acrónimos con sus nombres. Para referirse a ello, se recomienda usar ’emparejar"”, advierten).

“El título del álbum es la interpretación de ‘lo que será, será’, para Omar. La frase encarna el álbum con la visión irónica y humorística de Omar sobre el sufrimiento que surge al rendirse y aceptar cualquier cosa que te depare la vida, una relación o un amante”, apunta el reporte sobre “God Said No”.

En marzo pasado, el show de Omar Apollo en Lollapalooza Chile fue uno de los más vitoreados de las tres jornadas del evento: la voz de “Invincible” reunió a una importante multitud de personas en el Alternative Stage, donde ofreció en vivo las canciones de su álbum “Ivory” (2022).

Hoy, a su vez, Apollo publicó un videoclip de “Dispose of Me”, segundo adelanto del nuevo disco, esta vez en una versión en vivo acompañada por 14 músicos de sesión.

Apollo, quien fue nominado a Mejor Artista Nuevo en los Grammy 2023, “reservó una estadía de tres meses en Londres ese otoño, donde reflexionó sobre los paseos por calles adoquinadas, empapadas de lluvia, y buscó inspiración en los poemas de Mary Oliver, Victoria Chang y Ocean Vuong”, informan sobre la placa.

“El álbum de 14 canciones es un estudio de los escombros emocionales que siguieron al final de una tórrida historia de amor. Apollo tomó prestado el título de algo que dijo su amigo mientras procesaba la relación. ‘Le di todo’, dice Apollo, ‘y Dios dijo ‘no’ (God Said No)"”.

La lista de canciones:

1. Be Careful With Me

2. Spite

3. Less of You

4. Done With You

5. Plane Trees (feat. Mustafa)

6. Drifting

7. Empty

8. Life’s Unfair

9. Against Me

10. While U Can

11. Dispose of Me

12. How

13. Pedro

14. Glow