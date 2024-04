“Hay muchas artistas a las que les he escrito porque me encantaría colaborar… Pero no me han respondido!, lamentó Soulfia en su paso por el webshow “1 vs 1”.

En una reciente entrevista con el webshow “1 vs 1”, Soulfia se refirió a la competitividad actual entre las mujeres de la música urbana chilena, así como algunas de las experiencias que ha acumulado en su corta y bullante carrera.

“Hay muchas artistas a las que les he escrito porque me encantaría colaborar… Artistas que son compañeras, que no están en un nivel inalcanzable, pero no me han respondido”, comentó en el programa producido por Nexplay.

“Quizás no les interesa o quizás yo no soy lo suficientemente popular. Y el día de mañana yo puedo tener 3 millones de oyentes y ellos me van a decir que sí, pero eso para mí ya no vale”, agregó.

La chilena, que fue parte de una de las oberturas del último Festival de Viña del Mar, señaló, además, que hay “mucha competencia” entre las exponentes femeninas de la escena.

“Gracias a Dios hoy en día soy artista independiente y puedo sacar la música que quiera y decir lo que quiera. Si el día de mañana firmo con alguna disquera, quizás ahí se me cortan las alas”, señaló la voz de “Mienteme”, quien inició su carrera tras estudiar en la academia Projazz.

En la entrevista, además, Soulfia no descartó apostar por el fichaje futuro en un sello discográfico con el fin de internacionalizar su carrera.

“Estoy ad portas de cumplir 27 y ya llevo 4 años haciendo música, Ya necesito internacionalizarme. Entonces quizás sí es el momento de hacerlo (de firmar con una disquera”, afirmó.