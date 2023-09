Sofía Walker, más conocida como Soulfia en el rubro de la música urbana, aseguró recientemente que la habían contactado insistentemente desde “el nuevo reality” para hacer ingreso al mismo.

En el último capítulo de Tamo En Vivo, programa del medio LaJuntaPlus, la expolola de Polimá WestCoast contó cómo fue el contacto.

“Les quiero contar algo. No sé si me van a retar por esto pero… Me llamaron, me mandaron mail, me mandaron whatsapp, me escribieron por instagram (…), yo pensaba en mi cabeza ‘obvio que quieren que yo esté en la huea (sic) porque soy súper polémica”, contó Sofía a los panelistas.

Soulfia contó que rechazó invitación a nuevo reality

La cantante enfatizó en la insistencia de los llamados. “¿Te insistieron demasiado rato?”, le preguntó una de las conductoras, a lo que la artista respondió: “Sí. Y yo como ‘no, no, no’. Después me puse pesada: fue como ‘por favor paren de llamarme, porque no voy a ir"”.

“La Pantera”, como se apoda en Instagram, estuvo de acuerdo junto a los conductores del programa con el hecho de que ingresar a un reality implica una lucha para la salud mental.

Si bien Soulfia no nombró a Tierra Brava, LaJuntaPlus aseveró en su cuenta de Instagram que la cantante había sido invitada a participar del “nuevo reality”