Durante este fin de semana en California, EE.UU, se está llevando a cabo el primer fin de semana de la edición 2024 de Coachella, el popular festival de música.

Con un cartel cargado de música latina que tuvo en su primera jornada a Young Miko, Peso Pluma y al argentino Bizarrap, en último momento tuvo la aparición sorpresa de Shakira en el show de productor trasandino.

En medio de su concierto, la colombiana apareció desde una plataforma a espaldas del argentino con la leyenda “La loba se viene”, tras lo que cantó su colaboración “La Fuerte”.

Sin embargo, la cantante no dudó en lanzar una “bomba” a sus seguidores en el interludio: “Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza“, dijo antes de que apareciera en las grandes pantallas el nombre “Las mujeres ya no lloran – World Tour”.

Con notoria emoción, la artista celebró con sus fanáticos cantando la popular session #53, también colaboración con Bizarrap.

Tras ello, Shakira relató que el tour comenzará en la ciudad de Indio, California, Estados Unidos, en noviembre de este año, sin embargo, no especificó mayores detalles del tour que, probablemente, la haga pisar nuevamente suelo chileno después de 6 años, cuando llegó con su “El Dorado World Tour”.