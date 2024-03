Marzo comenzó con una buena noticia para los fanáticos de Justin Timberlake y NSYNC. El cantante, a través de un particular anuncio en TikTok, confirmó una colaboración musical con la icónica banda.

Timberlake se encuentra en vías de lanzar su nuevo disco, Everything I Thought It Was. Es en aquella producción donde sus seguidores podrán escuchar Paradise, sencillo que contará con las voces de la querida y recordada agrupación.

La forma en que el también bailarín confirmó la noticia fue lo que cautivó a los fans. Y es que una usuaria le envió una pregunta al exnovio de Britney Spears: “Pestañea dos veces si NSYNC está en una canción llamada Paradise“.

Justin Timberlake confirma colaboración con NSYNC

Justin compartió la consulta de su fanática junto a un corto video de él mismo, en el que aparecía frente a la cámara con gafas. La voz de Cry Me a River se bajó los lentes de sol para pestañear dos veces.

Según Billboard, a las miles de respuestas de la comunidad digital enloquecida por la noticia se sumó Chris Kirkpatrick, miembro de NSYNC, quien comentó dos emojis de ojos.

El mismo portal especializado detalla que Timberlake ya había dado luces sobre nuevas canciones de NSYNC el mes pasado, esto luego del lanzamiento de Better Place para la banda sonora de Trolls Band Together en septiembre del 2023.

Everything I Thought It Was vendría a ser el sexto álbum de Justin como solista. Su lanzamiento está programado para este 15 de marzo, a través del sello RCA Records.