Hace algunos días, mucho después del lanzamiento de su libro “La mujer que soy” donde expone tortuosos pasajes de su relación con Justin Timberlake, Britney Spears se disculpó con el cantante por las revelaciones.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante escribió: “Quiero disculparme por algunas cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente. También quisiera decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish, es tan buena, y, ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?”.

Esto último en referencia a la acción de sus fans, quienes llevaron a la cima de los rankings su canción del mismo nombre luego de que el ex Nsync lanzara la suya. Pese a que la cantante no hizo referencia directa al cantante, quedó claro que parte de sus disculpas iban a él.

Y aunque para algunos esto significó que habrían sellado la paz, Timberlake envió una indirecta a Spears que echaría por tierra toda cordialidad.

En su más reciente concierto en New York previo a cantar “Cry Me a River”, según relató un fanático a Just Jared, el cantante lanzó la frase: “Me gustaría tomar esta oportunidad para disculparme… con absolutamente nadie”.

El mensaje de Timberlake hizo deducir a los fanáticos que se refería a la disculpa de Britney Spears, y al parecer ella también lo interpretó de esa manera.

En su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de un aro de baloncesto y la luna, la cantante de “Baby One More Time” escribió: “¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando mierda (sic) de mí en las calles! ¿Quieres llevarlo al juzgado o te irás a casa llorando con tu madre como hiciste la última vez? No lo siento”, catapultó.