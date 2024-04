El asesinato de tres carabineros en el sur de Cañete no solo causó conmoción dentro de nuestro país, sino en el mundo. Distintos medios internacionales reaccionaron al crimen, llevándolo en sus portadas.

En Chile la cobertura noticiosa a este caso ha sido amplia y con justa razón. Hasta el momento se conoce que los cabos primeros y el sargento primero asesinados en esta emboscada, fueron encontrados calcinados en la parte trasera de una camioneta en el sector de Antiquina.

Medios internacionales reaccionan al asesinato de carabineros

La gravedad del asunto traspasó las fronteras y distintos medios de habla castellana, o en otros idiomas, le dedicaron un espacio a esta noticia dentro de sus pautas.

El medio argentino Infobae desplegó varios artículos en su portada con temáticas alusivas a la muerte de los carabineros, no solo destacando el hecho en sí mismo o las declaraciones del presidente Gabriel Boric, también realizaron un análisis de la violencia en la macrozona sur.

Otro famoso medio trasandino es La Nación. El sitio publicó 4 notas en torno al asesinato, una de las cuales analizó la antigua relación del presidente Boric con Carabineros, destacando que el mandatario era un “detractor de la policía militarizada en su época de diputado, aunque luego abrió un camino más dialoguista y debió mostrar una faceta más dura”.

Siguiendo el recorrido de la región sudamericana, el sitio de noticias brasileño O Globo tituló lo ocurrido como “Corpos de três policiais são encontrados carbonizados em área mapuche no sul do Chile”, entregando un detalle de los principales puntos de lo ocurrido.

The Washington Post, uno de los medios internacionales más reconocidos del mundo también cubrió la muerte de los carabineros, destacándolo como “Assailants ambush and kill 3 police officers in southern Chile, shaking the country” (Asaltantes emboscan y matan a 3 policías en el sur de Chile, sacudiendo al país).

Finalmente, el sitio alemán Tagesspiegel cubrió el asesinato titulando “Grave crisis de seguridad en Chile: tres policías baleados y quemados”. La nota relata lo ocurrido pero también se refiere al incremento de los homicidios en el país y la avanzada del crimen organizado.