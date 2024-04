La cantante no prometió un regreso pronto, pero dijo que no descarta la posibilidad de volver a los escenarios.

La cantante canadiense Céline Dion se sinceró sobre su lucha contra el síndrome de la persona rígida y actualizó su estado de salud tras haber informado sobre su condición a fines de 2022, debiendo pausar su carrera musical.

Ahora, en una entrevista con Vogue France, dijo que se encuentra bien, pero que tiene mucho trabajo por delante para recuperarse: “Estoy encarando un día a la vez”, expresó.

Recordemos que, el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés) “se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco, los brazos y piernas”, según reporta el National Center for Advancing Translational Sciences (NIH).

Se trata de una enfermedad poco común, de carácter autoinmune que afecta principalmente a mujeres atacando “su propio sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la medula espinal”.

Céline Dion en tratamiento por síndrome de la persona rígida

Dion reveló que actualmente está realizando un intensivo tratamiento que implica terapia deportiva, física y de la voz 5 días a la semana.

“Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz… Tengo que aprender a vivir con ello ahora y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ‘¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?’”, comentó en la entrevista.

“Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones. O entreno como una atleta y trabajo súper duro, o me apago y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma. Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser”, añadió.

En la misma línea, mencionó que lo que más le ha ayudado a superar esta etapa es el amor de sus cercanos, sus fans y el acceso a un buen tratamiento médico.

“Es posible que las personas que padecen SPS no tengan la suerte ni los medios para contar con buenos médicos y buenos tratamientos. Tengo esos medios y esto es un regalo. Es más, tengo esta fuerza dentro de mí. Sé que nada me va a detener“, planteó.

Por el momento, Céline Dion no está planeando regresar a los shows en vivo pronto, pero dijo que no descarta la posibilidad: “Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé (…) Mi cuerpo me lo dirá“.

“Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Mañana es otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación”, concluyó.