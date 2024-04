A 38 años del accidente nuclear en Chernóbil, el presidente ucraniano advirtió este viernes la creciente preocupación que existe en el Ejecutivo por la ocupación militar rusa en la planta nuclear Zaporiya.

Esta central es la más grande de Europa y fue ocupada como base militar rusa en marzo de 2022. Durante el transcurso de la guerra, ha sido desconectada 8 veces, como un ataque hacia la principal fuente de energía ucraniana.

En relación a esto, Zelenski mostró en redes su preocupación ante un posible desastre nuclear, señalando que “la radiación no conoce fronteras ni banderas nacionales. El desastre de Chernóbil demostró lo rápidamente que pueden surgir amenazas letales”.

Asimismo, afirmó que es la responsabilidad del mundo entero poner presión a Rusia para prevenir un desastre “sin precedentes” similar al de Chernóbil en 1986.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag

