Thursday, banda ícono del movimiento post-hardcore norteamericano, debutará en Chile el próximo 4 de abril en el Teatro Coliseo.

Encabezados por el vocalista Geoff Rickly, la agrupación también fue una de las precursoras del screamo, subgénero derivado del emo y el post-hardcore que ayudaron a popularizar a finales de los 90 y comienzos de los 2000 junto a grupos como Alexisonfire, Black Veil Brides, A Day to Remember o Asking Alexandria.

Constituidos en 1998, el colectivo sufrió varias pausas durante los años siguientes hasta el año 2020, cuando decidieron volver a las giras.

En total ostentan seis álbumes de estudio. El segundo de ellos, Full Collapse (2001), fue el que los llevó a la fama con canciones como “Cross Out the Eyes” o “Understanding in a Car Crash”. La consagración llegaría de la mano de War All the Time (2003).

El arrastre de su regreso los llevó a acompañar a My Chemical Romance durante su gira en 2022, que incluyó más de 40 shows vendidos en su totalidad en Norteamérica.

El debut en Chile anuncia una “formación clásica”. Además de Rickly, se subirán al escenario Tom Keeley y Steve Padulla en guitarras, Tim Payne en bajo y Tucker Rule en batería, alineación que ha sido parte de los últimos cinco trabajos de estudio de Thursday.

Junto a ellos llega como invitado especial Tim Kasher (Cursive y The Good Life), quien también ofrecerá su primera presentación en el país. Las entradas, vía Puntoticket, parten desde los $32.000 (sin cargo por servicio).