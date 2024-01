Este lunes se conocieron los seis sideshows (o shows paralelos) que tendrá el festival Lollapalooza Chile 2024.

Repartidos en tres escenarios (esta vez todos emplazados en Santiago), Akriila, Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & the Lizard Wizard, Phoenix, Los Mesoneros y Saiko serán los encargados de amenizar los días anteriores y posteriores al evento.

En total, cuatro espectáculos extranjeros y dos nacionales que se desarrollarán en el Teatro Súbela (Akrilla, 13 de marzo), el Teatro Caupolicán (Thirty Seconds to Mars, Phoenix) y el Teatro Coliseo (King Gizzard & the Lizard Wizard, Los Mesoneros, Saiko).

A excepción del show de Akrilla (Ticketmaster), las entradas para los cinco conciertos restantes se comercializarán a través de la plataforma PuntoTicket, donde los boletos ya están disponibles.

Además de los ya mencionados, Lollapalooza 2024 contará con Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit como cabezas de cartel, además de Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Jungle, Diplo, Above & Beyond,Meduza, Dom Dolla y Rina Sawayama, entre otros.

A ellos se suman Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, Pierce The Veil, Jaden, The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, León Larrigue, Omar Apollo y Bratty, además de otras decenas de artistas.

Los sideshows de Lollapalooza 2024