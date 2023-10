Davis Bisbal, el destacado cantante español, estrenó el pasado miércoles su documental “Bisbal”, donde repasó su carrera y abrió la puerta para mostrar su vida personal.

Una de las partes más emocionantes del documental, es un video cuyo extracto se viralizó en redes sociales.

Se trata del momento en el que David Bisbal canta junto a su padre con Alzheimer.

“Ya no me reconoce, ni a mi hermana, ni a mi hermano y, a veces, tampoco a mi madre. Fue duro la primera vez que no te reconoce, se te parte el alma”, señaló el cantante en el programa ‘El Hormiguero’, consigna el portal El Periódico.

En un momento, Bisbal le dice “sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”.

Me encantaría darle ahora mismo un súper abrazo a @davidbisbal 🫂🥺💔 pic.twitter.com/DUneAPrvjt — robecruz (taylor's version) (@robecruz13_) October 20, 2023

“Me han contado que fuiste boxeador”, le dijo David, a lo que su padre respondió “y de los buenos”.

En ese momento, el cantante le indicó el nombre de su padre, a lo que su progenitor le respondió “ese soy yo”.

“Es que eres mi padre, ¿no te acuerdas de mí?”, le dijo David Bisbal, previo a darle un abrazo.

El registro motivó una serie de comentarios en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron emocionados.

Qué llorera tengo! Admirable cómo lo afronta Bisbal, es entrañable la escena y triste a la vez. No por nada siempre he amado a David Bisbal, es un alma de esas bonitas bonitas ❤️❤️ — Albatra 🐐🐠🐢🤍💫☕️✨ (@albatra11) October 21, 2023

Me emociono…es precioso y triste a la vez…un abrazo muy grande a David y a su familia. — Anina (@HoneyAnnie8) October 22, 2023

Que no te reconozca alguien querido, mi abuela, es de lo que más me ha dolido en mi vida. Ni a mi chica embarazada sin que su mente pudiera alegrarse de saber que iba a ser bisabuela. Admirable y fuerte como lo afronta David. — Guille Carrillo (@GuilleCarrillo) October 21, 2023