La banda británica U2 homenajeó a las nuevas víctimas del conflicto palestino-israelí en el marco de su estadía en el futurista recinto The Sphere de Las Vegas, donde llevan a cabo el show “U2: UV Achtung Baby Live”.

En específico, el líder del grupo, Bono, recordó a las víctimas fatales del festival de música electrónica Supernova Sukkot Gathering, uno de los puntos que atacó Hamas la madrugada del sábado en una zona desértica cercana a la Franja de Gaza.

A la mitad del show, el músico se dio tiempo para compartir una reflexión sobre lo acontecido en Re’im, Israel, donde CNN cifra los fallecidos en 260.

A ellos dedicó la canción “Pride (In the Name of Love)”.

“Canta por nuestros hermanos y hermanas. Ellos mismos estaban cantando en el festival Supernova Sukkot en Israel… Cantemos para ellos. Nuestra gente, nuestro tipo de gente. Gente de música. Gente juguetona y experimental. Nuestro tipo de gente. Cantamos para ellos”, señaló.

“A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridículo, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y la no violencia”, agregó.

“Nuestros corazones y nuestra ira, ya sabes hacia dónde apunta. Así que canta con nosotros… Y con esos hermosos chicos en ese festival de música. Temprano en la mañana del 7 de octubre, el sol aparece en el cielo del desierto. Estrellas de David. Te quitaron la vida pero no pudieron quitarte el orgullo”, añadió Bono.

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…

But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz

— U2 (@U2) October 9, 2023