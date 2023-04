En una de las entrevistas más reveladoras de su corta y efervescente carrera, Marcianeke (21 años) abordó sus polémicas recientes y se refirió al “Caso Cris MJ”, su colega urbano que arriesga hasta 10 años de cárcel si la justicia comprueba que vulneró la ley de armas.

“Quizás me lo han dicho de mala forma del contenido de las letras, de que estoy incitando gente a tal cosa por mis temas, y nunca fue así. Yo dejando de cantar cosas de delincuencia, cosas de incitando a la violencia… ¿tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia? No. Va a seguir, va a seguir. Y quizás hasta peor. Yo no dependo de esas cosas, esas cosas no son por culpa mía”, señaló el cantante en diálogo con La Tercera.

“Antes que yo cantara, ya había violencia e incluso peor. Eso lo quiero dejar en claro. Los contenidos lo quiero dejar en claro. Todo lo que está pasando no es por culpa mía. No depende de mí”, agregó sobre las críticas que ha recibido por sus exitosos sencillos.

En el artículo, también se refirió al incómodo momento que protagonizó en uno de sus shows recientes, cuando desde el público le lanzaron una bola con drogas.

“Hubo un momento que yo igual estaba borrado y cometía el error de recibir esas cosas y tenía un supuesto corista que me acompañaba y le decía ‘recíbelas tú, para yo no andar recibiendo mierda’… cosas así. Al fin y al cabo uno termina dejándose una mala imagen y ahora sufrí las consecuencias un par de tiempo, pero también supe qué hacer, y supieron ayudarme mi equipo de trabajo”, dijo.

“De a poquito ir ayudándome, como yo ayudé en su momento, quizás ahora me están ayudando a mí. Es cosa de demostrar que, si yo puedo, cualquiera puede”, añadió.

“Es que pucha, no se puede zafar de un día para otro. Muchos dicen que es tratamiento de meses, de esa huevá… Na que ver. Si uno quiere, puede. Si uno quiere decir que no, es no, no más. Hay que saber decir que no. Así como hay mucha gente que dice que no, yo también lo hice, yo también tomé la bolsa de sustancias y la arrojé, para que vieran que, si yo lo hice, yo también puedo”, recalcó.

Marcianeke y Cris MJ: “Siempre ha sido reservado para sus cosas, nada qué decir de él”

En el diálogo también habló de su colega Cris MJ, hoy objeto de una investigación de oficio de la Fiscalía de Tarapacá tras aparecer en Instagram amenazando con una pistola a un productor de eventos.

“Todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás el otro día nos podemos arrepentir, cachai. Yo no lo juzgo, no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero sí cosas que no tienen nada qué ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema. En vez de solucionarlo”, reflexionó.

“Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada qué decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema (…). Yo antes por ejemplo también solucionaba las huevadas así; llamaba a mi grupo de amigos y les decía ´ya, vayan a pegarle a este, que me tiene aburrido’. Pero yo ahora no”, dijo.

“Lo que más me ha hecho cambiar son las cosas que han pasado, porque uno también aterriza. Muchos artistas se creen superiores a los demás y eso es no llegar a nada. Yo hubo un tiempo en que me creí el hoyo del queque. Hubo un momento en que no me ayudaba nadie, en que no me aportaba nadie. Obviamente yo quise rechazar a los que no me pescaron. Pero aún así, algo no me dejaba. Pero a mí me gusta ayudar y todo. Ahora quizás tengo que ser más precavido, porque he estado dándole ayuda a gente que quizás no lo merecía, que no me pagó con la misma moneda”, añadió.

Marcianeke, a su vez, se refirió a las repercusiones de su bullada entrevista en TVN, donde señaló que colaboraría con The Beatles a pesar que la banda está disuelta y dos de sus integrantes fallecidos.

“Sí, bueno, yo sé que fue con la intención de… Es que estaba bien esa entrevista, yo estaba sabiendo qué responder y todo, pero de repente los de la tele quisieron intentar pisotearme tirándome alguna talla. Me sentí pisoteado. De hecho, saliendo, los cabros me dijeron: ‘te hicieron una pregunta con el objetivo de hacerte cagar. Porque ibai bien’. Pucha, porque aún así, yo supe qué responder y todo”, comentó sobre sus entrevistadores, Pablo Márquez y Davor Gjuranovic.

“A mí me dijeron una pregunta y yo dije con quien sea (colaboro); si es cosa de ayudar, sí. Yo tampoco me voy a echar a morir por eso, no será la primera vez, siempre van a intentar pillar la quinta pata al gato, tratar de que, si vas para arriba, van a hacer lo posible por tirarte hacia abajo”, dijo.

“Yo no soy mucho de bandas antiguas. Con decirte que ha costado un mundo que me convencieran de ir a bailar cueca. No soy mucho de músicos antiguos”, señaló el cantante, quien confesó desconocer al cuarteto de Liverpool. “No los cachaba mucho. Y ya se han hecho cosas para que no siga la burla, me han enviado proyectos de voces de ellos y agregar las mías, hacen pistas. Igual la gente está preocupada de ponerle el parche a la cosa, tratando de tomárselo con humor, como yo me lo tomé también, yo no me iba a … pero para nunca más ellos”, cerró.