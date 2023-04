El cantante urbano nacional Cris MJ acabó en el centro de la polémica luego de que se viralizara el extracto de una de sus transmisiones en vivo ocurridas el fin de semana, luego de que el productor nortino Francisco Lincheo acusara una mala experiencia con el artista.

Sin embargo, todo aumentó debido al actuar del músico, quien, a través de una transmisión en vivo, reaccionó molesto a las acusaciones en su contra, mostrando una presunta arma de fuego.

En conversación con BioBioChile, el productor Francisco Lincheo aseguró que decidió acudir a la PDI debido a supuestas amenazas que sufrió tras la transmisión del artista.

“Me llegaron amenazas de parte del papá y después el chico (Cris MJ) comete el grave error de subir en Instagram una pistola que ya está en investigación (…) Yo puse la denuncia en PDI porque mi familia está asustada, afectada, porque este tema de la delincuencia está muy fuerte en Chile”, explicó.

El temor, asegura, se enfoca en que “el chico que maneja juventud, la gente lo sigue, no puede estar dando ese tipo de espectáculos, con objetos que no le corresponden como cantante”.

Asimismo, aseguró que “fui a la PDI no para reclamar la poca venta ni nada de eso, sino que porque mi familia está muy asustada por lo que él hizo en redes sociales y la amenazas que me hizo el papá”.

Además de su denuncia, Lincheo asegura que también analiza tomar otras acciones legales contra el artista. Durante la tarde de este lunes, la Fiscalía de Tarapacá abrió una investigación de oficio contra de Christopher Álvarez, nombre real del músico, por los delitos de amenazas y porte de arma de fuego.

Sin embargo, el organismo informó que la Policía de Investigaciones (PDI) “ya tomó declaración al cantante urbano Cris MJ y se incautó arma exhibida en video, la que correspondería a una pistola de airsoft, réplica de un arma Glock 19″.

Las acusaciones del productor a Cris MJ

De acuerdo a lo narrado por Lincheo, el contrato para realizar un show con la voz de Una Noche en Medellín se pactó el 21 de marzo, y que desde que se firmó, se iniciaron las publicaciones en redes sociales, aunque la venta no fue fructífera.

“Parece que a la gente no le gustaba el Cris MJ, porque no compraron las entradas”, explicó, dando otra hipótesis ante el fracaso de la venta de tickets.

“La gente no creía que venía Cris MJ, estaba el rumor de que era un fraude”, lamentó, asegurando que las dudas aumentaron debido a que el artista chileno tampoco compartió información sobre aquella presentación.

“No importó cuantas veces le pedimos que informara, no lo subió. El último día sube en sus historias el evento, pero regalando las entradas, eso fue el mismo día del show”, explicó.

Lincheo recalcó que le pagó a Cris MJ 30 millones de pesos, monto que le habrían exigido pagar por completo minutos antes del show, debido a que, de no pagar, el artista no se presentaría.

Así, asegura, emitió un cheque “para que pudiese salir a cantar”. Asimismo, poco después el músico se habría negado a presentarse de no ver el sector cancha del recinto lleno, por lo que habría obligado al productor a regalar entradas.

“Él sabía que el lugar cerraba a las 12 de la noche y salió a presentarse a las 11:44 y gracias a Carabineros, que me dejó seguir en el lugar otros 10 minutos más, el show duró 25 minutos de los 50 que era el total”, dijo.

“Al hacer shows se puede ganar y se puede perder, yo no reclamo eso, yo reclamo el poco apoyo de él, que me obligó a regalar entradas que no quería, porque para mí no es justo que las personas que pagaron la entrada ingresara gratis, pero él exigió que si la cancha no estaba llena, no iba a salir”, acusó.

“Lamentablemente, él no puso de su parte, no ayudó a que fuera un éxito”, cerró.