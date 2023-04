El cantante urbano Cris MJ se vio envuelto en polémicas este lunes tras exhibir una supuesta arma de fuego en una transmisión en vivo de Instagram. Esto se dio luego de que el músico fuera acusado de estafa por un productor de eventos de Iquique.

Posteriormente, la Fiscalía de Tarapacá abrió una investigación de oficio contra de Cris MJ, cuyo nombre real es Christopher Álvarez, por los delitos de amenazas y porte de arma de fuego.

Sin embargo, a horas de la tarde, el organismo informó que la Policía de Investigaciones (PDI) “ya tomó declaración al cantante urbano Cris MJ y se incautó arma exhibida en video, la que correspondería a una pistola de airsoft, réplica de un arma Glock 19“.

Cabe recordar que las pistolas de airsoft, son armas de aire comprimido de baja potencia, que se utilizan para disparar proyectiles esféricos no metálicos. Como las que se usan en paint ball, por ejemplo.

¿Por qué Cris MJ mostró un arma en vivo?

Cris MJ hizo un live el domingo refiriéndose a las declaraciones del productor Francisco Lincheo, quien afirmó que invirtió más de 50 millones de pesos entre el pago al artista y los gastos operacionales.

“El peor negocio de mi vida… El cantante Cris MJ me cobró 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones (…). Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha, tampoco iba a salir“, acusó Lincheo a través de Facebook.

El cantante por su parte pronunció: “Giles culiaos (sic)… que agradezcan que les hice el evento culiao (sic), si no me hubiera ido para España hace cualquier día”, apuntando su arma a la cámara.