La banda australiana 5 Seconds of Summer arribará al país en el marco de la gira "The 5 Seconds of Summer Show".

La banda australiana 5 Seconds of Summer anunció su regreso a Chile en el marco de una gira mundial que tendrá fechas en Sudamérica, Reino Unido, Europa y Norteamérica

El tour “The 5 Seconds of Summer Show” arribará al país el próximo 27 de julio en Movistar Arena, con entradas que tendrán una preventa exclusiva para clientes de Entel y Scotia el miércoles 12 de abril a las 11:00 horas.

La venta general, por su parte, comenzará el viernes 14 de abril a las 11.01 por Puntoticket, con valores que van desde los $93.200 (Platea Baja) a los $40.775 (Tribuna).

Ese mismo día, 5 Seconds of Summer publicará en plataformas digitales el álbum en vivo “The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall”, que repasa las canciones de su último disco de estudio, “The Feeling of Falling Upwards” (2022).

Dicha actuación, a su vez, incluyó importantes reversiones de su catálogo, incluyendo pistas de su quinto álbum “5SOS5” que fueron acompañadas por una orquesta de cuerdas de 12 músicos y un coro góspel de 12 integrantes.

“‘The Feeling of Falling Upwards’ simplemente pretende describirte la sensación que hemos experimentado juntos, la sensación de dar un salto de fe en algo tan voluble como la música”, señaló el baterista del grupo, Ashton Irwin, una vez presente en el Royal Albert Hall, “Y compartir esta experiencia juntos año tras año, temporada tras temporada de nuestras vidas”, añadió.