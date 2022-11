Este miércoles 30 de noviembre, a las 22:45 horas, debutará en TVN el primer capítulo de “Urbanos”, docureality que seguirá los pasos de 11 cantantes de la escena urbana local, entre ellos Marcianeke, Pailita, Pablo Chill-E y Polimá Westcoast.

El espacio es conducido por María Luisa Godoy, bajo la dirección de un experto en este formato televisivo: Rodrigo Leiva, el mismo detrás de “En su propia trampa”, “Contra viento y Marea”, “Perla”, “Cásate conmigo”, “Nadie está libre” y “Valientes”, entre otros.

“Ha sido una buena experiencia, ha sido bacán”, comentó a BioBioChile una de las estrellas del programa, Marcianeke, el artista chileno más escuchado en Spotify en 2021.

“Todos han sido buena onda (en TVN). La gente de repente quiere saber más de uno, y no sólo escuchar la música, quieren saber del artista, e igual es bueno entregar algo de lo personal”, señaló el oriundo de Talca sobre la motivación para ser parte del proyecto.

Sobre el propósito y el contenido que mostrará “Urbanos”, Marcianeke subraya que “esto es para que vean que somos personas serias, y que a la vez laburamos y trabajamos bien. Esto nos sirve a nosotros y también al público”.

Uno de los nombres clave para la realización del programa fue el mánager y productor Diego Sagredo, quien en el lanzamiento fue sincero sobre los prejuicios que rondan entre los cantantes urbanos al momento de aparecer en TV.

“A nosotros no nos gusta la tele”, reconoció Sagredo, uno de los representantes más exitosos de la escena urbana local (Harry Nach, Polimá Westcoast, Kidd Tetoon, Pablito Pesadilla, etc).

“Este paso es para que la gente conozca la verdadera realidad… Gracias al canal y a María Luisa, y a todos los artistas que me costó convencerlos y me dijeron que sí, y que hoy están acá”, agregó.

Para el DJ y productor musical Pablito Pesadilla (el mismo detrás del hit “Ultra Solo”), la instancia también genera nervios y expectación. “No me gusta mucho el mundo de la tele, pero cuando me presentaron este proyecto me gustó por lo que iba a mostrar: la realidad de los artistas urbanos, todo el sacrifico que han hecho, el trabajo, la disciplina que hay detrás del éxito que ellos tienen”, contó a BioBioChile.

“Detrás de la carrera de un artista hay mucho tiempo. Todos los que están en el urbano son exitosos por eso, por la disciplina”, cuenta el DJ, que desde ya asegura que la escena chilena seguirá expandiéndose por el mundo en los próximos meses.

“Este es recién el comienzo, vienen cosas muy grandes, vienen colaboraciones muy grandes también, que sé cuáles son. Este es recién el comienzo. Vamos todos para arriba, tomándonos todo esto con mucha humildad, con los pies puestos en la Tierra, sin perder el norte. La meta final de la mayoría de los que estamos acá es tener bien a la familia”, recalca.

En el docureality, no sólo aparecerán los artistas y sus colaboradores más cercanos, sino también sus familias, sus parejas y el mundo íntimo en donde se refugian.

“La gente tiene un estigma sobre nosotros, de que somos cabros de la calle, vulgares, muchos piensan que nosotros hablamos mal. Todo eso se irá yendo con el programa”, vaticina Pesadilla.

“Esto va a ir matando estereotipos, nos van a conocer más. Nunca fue suerte: fue trabajo, disciplina y constancia”, relata sobre la fórmula detrás de la popularidad del género. El primer capítulo de “Urbanos”, será emitido este miércoles a las 22:45 horas.