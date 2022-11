Este martes se han anunciado los nominados a los premios Grammy, uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical.

Se trata de la 65ª edición, cuya ceremonia será el próximo 5 de febrero.

Y entre los músicos que competirán en las categorías más importantes estará un latinoamericano: Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, quien ha hecho historia esta tarde.

Bad Bunny ha marcado un hito con su último disco, Un verano sin ti, que se ha convertido en la primera placa íntegramente en español en ser nominada a una de las mayores categorías de los Grammy, Mejor álbum del año, apuntó el periódico estadounidense The New York Times.

Allí competirá con destacados músicos, entre ellos las populares Beyoncé con Renaissance, Adele

con 30 y Harry Styles con Harry´s House.

También aspiran al galardón el grupo sueco ABBA con Voyage, la rapera Mary J. Blige con Good Morning Gorgeous, la compositora Brandi Carlile con In These Silent Days, la banda británica Coldplay con Music of the Spheres, el rapero estadounidense Kendrick Lamar con Mr. Morale & The Big Steppers y Lizzo con Special.

Además de Álbum del año, Bad Bunny competirá en Mejor álbum de música urbana y Mejor interpretación solista de pop, esta última con la canción Moscow Mule.

En ediciones anteriores de los Grammy, el músico se ha ganado en Mejor álbum de música urbana con El último tour del mundo y Mejor disco latino de pop o urbano con YHLQMDLG.

Los Grammy son entregados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.