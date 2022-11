La terna de artistas que competirá en esta categoría la completan Sara Davis Gayle ("abcdefu"), Liz Rose y Taylor Swift ("All Too Well"), Tyler Johnson ("As It Was"), Matthew Catellanos ("Bad Habit"), Tarik Azouz ("God Did"), Kendrick Lamar ("The Heart Part 5") y Bonnie Raitt ("Just Like That"), informó este martes la Academia de Grabación de EE.UU.