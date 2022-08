La popular boy band de música pop, Big Time Rush, confirmó esta semana una nueva gira por América Latina, en donde pasarán por diferentes países de la zona como Brasil, Argentina y Colombia, incluido Chile.

La agrupación estadounidense y formada en 2009 está conformada por por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr.

El grupo además protagonizó una serie de televisión para el canal Nickelodeon, del mismo nombre, en donde ganó aún más popularidad.

“Sabemos que ha pasado mucho tiempo y no podríamos estar más emocionados de anunciar nuestro Forever Tour en América Latina. ¡Las entradas salen a la venta la próxima semana!”, anunció este jueves la banda por medio de su cuenta de Twitter.

📣 TOUR ANNOUNCEMENT 📣

We know it’s been a long time coming and couldn’t be more excited to announce our Forever Tour in Latin America!!

Tickets go on-sale next week!

🫶🫶🫶 pic.twitter.com/VPUGyejaz4

— Big Time Rush (@bigtimerush) August 25, 2022