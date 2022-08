A través de redes sociales, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (Asofind) denunció una serie de problemas en las inmediaciones del Estadio Nacional de cara a masivos eventos programados para los próximos días, como el Clásico Universitario y el concierto de Justin Bieber.

El canadiense se presentará el próximo miércoles 7 de septiembre, inaugurando así una saga de conciertos agendados para este año en el recinto ñuñoíno, donde destacan los cuatro shows de Coldplay (20 – 24 de septiembre) y Daddy Yankee (27 al 29 de septiembre).

“Cerca de una semana que el Estadio Nacional no cuenta con agua por la rotura de un grifo y filtraciones, producto de los trabajos para los Juegos ‘Stgo 2023’, lo que ha impedido que los trabajadores puedan cumplir sus funciones, debido a que no existen las condiciones sanitarias”, difundió la organización en sus cuentas oficiales.

“No es la primera vez que la empresa a cargo de las obras ha provocado un daño no solo en el funcionamiento, sino también en lo económico, ya que cada vez que hay que vaciar la copa, toda esa agua perdida debe ser pagados (sic) por el Instituto Nacional de Deportes”, se lee en un comunicado difundido desde Asofind.

De acuerdo a la entidad, se trata de una situación compleja: “De continuar, ponen en peligro la realización de eventos programados en el recinto, como el Clásico Universitario de la próxima semana”.

“Hasta hoy en la mañana, aún no se reparaban las filtraciones, ya que el material de los ductos (rocalit) no es fácil de encontrar ni instalar. De no ser así, se deberá recurrir a un plan de una mayor envergadura, lo que retrasaría aún más la posibilidad de que los funcionarios vuelvan a sus funciones“, señalaron.

Mediante redes sociales, la asociación difundió imágenes de los trabajos que se realizan en el Estadio Nacional, cancha donde está programado en partido de fútbol entre Universidad de Chile y Universidad Católica el próximo sábado 27 de agosto.