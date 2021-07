Bajo el hashtag #SOSCuba, diversos artistas se han referido en redes sociales a las manifestaciones en Cuba contra la administración de Miguel Díaz-Canel en el marco de la crisis sanitaria del covid-19.

“Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas de Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy”, comentó en sus cuentas Ricky Martin, uno de los más enfáticos al respecto.

“Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA”, agregó el puertorriqueño, junto a imágenes de las manifestaciones en San Antonio de los Baños, ciudad donde se gatilló el conflicto.

Residente, puertorriqueño y ex Calle 13, propuso: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno”.

La cantante mexicana Julieta Venegas también quiso compartir un mensaje contingente: “Quiero expresar toda mi solidaridad al pueblo cubano el día de hoy, domingo 11 de julio, que está tomando las calles por toda Cuba para protestar y pedir el fin a la dictadura. Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba. SOS Cuba”, escribió.

La española Rosalía se sumó a la campaña replicando un mensaje en redes sociales: “#SOSCuba necesitamos más visibilidad, estamos atravesando la mayor crisis humanitaria y hospitalaria, las personas están muriendo x la pandemia, los hospitales están colapsados, no hay medicamentos ni alimentos y el gobierno hace de cuenta que no pasa nada y no pide ayuda”,

La cantante Camila Cabello, de origen cubano-estadounidense, quiso compartir coordenadas para canalizar la ayuda humanitaria: “Hay una gran crisis en este momento en Cuba y necesitamos su ayuda para difundir conciencia”.

“Las muertes por covid están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo… En este momento, hay protestas simultáneas en más de 5 ciudades de Cuba. Nuestro valiente pueblo tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria y el pueblo cubano necesita nuestra ayuda con urgencia”, agregó.

Marc Anthony y Daddy Yankee optaron por compartir banderas de cuba y el hashtag #SOSCuba, pero otros fueron más enfáticos “Son más y ya no tienen miedo #cubalibre Cuba voy a ti y pago doble!”, escribió Don Omar.

Alexander Delgado, una de las mitades de Gente de Zona y uno de las voces de “Patria y Vida”, el hit viral que incomodó al régimen cubano a principios de año, también utilizó sus redes para apoyar a sus compatriotas.

“Creo que la gente ya está cansada, creo que tiene que llegar el día que esto tiene que parar y creo que estamos bien cerca de que se acabe esa dictadura, ese gobierno que tanto nos ha maltratado y nos ha hecho sentir tan mal”, publicó.