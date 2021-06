Por estas horas se viraliza en redes sociales el último hito de The Linda Lindas: la banda punk adolescente (y escolar) que conquistó a Estados Unidos con un himno vivencial contra el racismo.

Se trata de “Racist Sexist Boy”, canción que dio la vuelta al mundo gracias a su interpretación en vivo en la Biblioteca Pública de Los Angeles, en Cypress Park, desde donde compartieron en YouTube un video del show.

El recital, que también incluyo un cover de Bikini Kill (“Rebel Girl”) y otro de The Muffs (“Big Mouth”), no sólo fue la carta de presentación del cuarteto, sino también su ticket para firmar un contrato con miras a su primer disco bajo el sello Epitaph.

“Poco tiempo antes de que entrásemos en el confinamiento, un compañero de clase blanco se me acercó y me dijo que su papá le había dicho que no se juntara con personas chinas”, comentó en la biblioteca Mila (10 años, baterista), una de las integrantes del grupo que completan Eloise (13, bajista), Lucía (14, guitarrista) y Bela (16, guitarrista).

“Luego de que le dijera que yo era china se alejó de mí. Eloise y yo escribimos esta canción a partir de esa experiencia… Así que esto es sobre él y todos los demás chicos racistas y sexistas del mundo”, recordó.

Desde aquel show hasta ahora, han pasado apenas 4 semanas, tiempo suficiente para revolucionar la vida escolar de las músicas.

En medio del álgido debate sobre el racismo imperante en Estados Unidos, a un año del asesinato de George Floyd y en un 2021 donde se visibilizó la xenofobia anti-asiática, The Linda Lindas (nombre inspirado en la película “Linda Linda Linda”, de Nobuhiro Yamashita) se convirtió en un símbolo de un nuevo proyecto de país.

La ascendencia cultural de la banda es netamente inmigrante, conformada por dos hermanas y una prima (de origen asiático-estadounidense-hispano) y una amiga de las tres (Bela Salazar, de origen hispano-asiático).

Lucía y Mila son hijas de Carlos de la Garza, productor, ingeniero y ganador del Grammy; mientras que Eloise es hija de Martin Wong, editor de la revista cultural Giant Robot.

“Eres un chico racista y sexista / Dices cosas crueles y / cierras tu cabeza ante lo que no te gusta / Te alejas de lo que no quieres ver”, dice uno de los pasajes de “Racist Sexist Boy”.

“Y tus alegrías son racistas y sexistas / Rconstruimos lo que destruyes / ¡Pretencioso! / ¡Zoquete! / ¡Canalla! / ¡Tarado!”.

Por ahora, el futuro se abre paso ante lo que el portal Pitchfork ha descrito como “algo más que una banda viral de punk”, todo esto a la espera de su primer disco de estudio y nuevas intervenciones públicas.

La última, ocurrió anoche en uno de los programas de TV más vistos de Estados Unidos, “Jimmy Kimmel Live!”.