Durante la jornada se han conocido diversos antecedentes tras el brutal asesinato de tres carabineros, cuyos cuerpos fueron calcinados en Cañete, en la región del Bío Bío.

Este hecho se registró la madrugada de este sábado, en el sector de Antiquina, y quedó en evidencia luego que se alertara a Bomberos sobre un vehículo policial envuelto en llamas.

Al concurrir al lugar, los voluntarios corroboraron que en el pick up del vehículo policial estaban los cuerpos calcinados de los tres funcionarios policiales.

Las víctimas corresponden al cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo (34), con 14 años de servicios; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid (30), con 8 años de servicio; y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43), con 24 años de servicio. Todos padres de familia que formaban parte de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos.

Posible atentado preparado

Los antecedentes recabados hasta el momento dan cuenta que los carabineros recibieron tres llamados a la central 133 reportando un presunto asalto. Es por ello que los tres efectivos acudieron en una patrulla blindada al lugar sin resguardo de la Armada.

No obstante, en su arribo fueron emboscados por sujetos armados. Una muestra de eso es que el vehículo mantenía cuatro impactos que serían armas de guerra, los que serán periciados por Labocar y OS9.

Hasta el momento se desconoce por qué los efectivos descendieron del móvil, ya que sus cuerpos fueron hallados calcinados en el pick up del vehículo.

“Todo da cuenta que esto no fue casual, a las 00 y tantas horas, tres llamados consecutivos a la central de comunicaciones, despachan los vehículos y después llaman para avisar que el vehículo nuestro está en llamas y que había tres cuerpos, tres carabineros quemados, calcinados. Esto habla de una preparación, esto no fue algo fortuito, esto habla de un asesinato cruel, cobarde, que no puede quedar impune”, afirmó el general director Ricardo Yáñez confirmando lo de las llamadas.

Preliminarmente también ha trascendido que el vehículo policial presentaría proyectil .45, las que traspasaron el motor.

Los cuerpos de los efectivos ya fueron derivados al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor. Dichas pruebas determinarán si presentar impactos balísticos y la munición de los mismos.

En estos momentos, directora nacional SML, Dra. Marisol Prado V., se desplaza a la región del Biobío para coordinar el trabajo pericial instruido por el Ministerio Público, tras el fallecimiento de los tres carabineros. — Servicio Médico Legal (@SmlChile) April 27, 2024

Además, se informó que los efectivos salieron del cuartel de Los Álamos para adoptar el fatal procedimiento con tres pistolas con 90 municiones 9 milímetros, dos Uzi con 100 municiones 40 milímetros y una escopeta de serie con 50 cartuchos. Ninguna fue hallada en el sitio del suceso.

El Presidente Gabriel Boric junto a autoridades de gobierno y el general director de Carabinero, Ricardo Yáñez, participaron de un responso en memoria de los nuevos mártires de Carabineros.

La Fiscalía resolvió declarar reservada la investigación por este caso.