La policía de Nueva York detuvo al sospechoso buscado por el brutal ataque de una mujer asiática estadounidense. El hombre fue arrestado y acusado de agresión como crimen de odio.

El arresto se produjo luego que el hombre fuera visto en video pateando y golpeando a la víctima -quien se dirigía a la iglesia- cerca del Times Square.

Thanks to assistance from the public and excellent investigative work by @NYPDHateCrimes Detectives, the individual wanted for Monday’s assault of a 65 year-old Asian female, at 360 West 43rd St, was arrested and charged with Felony Assault as a Hate Crime. pic.twitter.com/ZQRVGZEAb2

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 31, 2021