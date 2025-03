Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El adelanto de la docuserie sobre la carrera de Tim Burton reveló testimonios de estrellas como Johnny Depp, Michael Keaton y Winona Ryder, entre otros colaboradores cercanos del director. Dirigida por Tara Wood, la producción, presentada por Variety, aún no tiene fecha de estreno confirmada. Este proyecto marca la primera vez que Burton apoya una producción sobre su carrera, ofreciendo entrevistas exclusivas y un cortometraje en animación stop-motion inédito. La serie, dividida en cuatro partes, debutó en el Festival de Cine de Tribeca en 2024 y explorará la vida y obra del cineasta responsable de éxitos como 'Batman', 'Beetlejuice', 'Edward Scissorhands' y 'The Nightmare Before Christmas'. Wood describió el documental como un viaje inspirador a través de la historia cinematográfica de Burton, con testimonios de figuras como Christoph Waltz, Danny Elfman y Johnny Depp destacando la experiencia única de trabajar con el director. Wood, conocida por proyectos sobre Quentin Tarantino y Richard Linklater, se enfrenta ahora al universo creativo de Burton.