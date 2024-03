La actriz chilena Magdalena Max-Neef entró al debate sobre la política cultural del gobierno de Gabriel Boric “A mí el gobierno no me ha auspiciado nada", aseguró.

La actriz Magdalena Max-Neef se desmarcó de las críticas de actores como Francisco Melo, Amparo Noguera y Esperanza Silva, entre otros, sobre la política cultural del gobierno de Gabriel Boric.

“Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Canal de televisión, hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron, las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, las hacen una serie al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera”, dijo entonces Noguera, en su paso por Radio Futuro.

“Entonces ya es como invivible. Yo no sé qué pasó, que realmente el tema… Entiendo, entiendo la planificación, lo poco que entiendo, que hay que levantar otros espacios culturales, pero no veo por qué al levantar un espacio se queda el otro en nada. Eso me da la impresión a mí (…). O sea, no se cumplió nada… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció”, agregó.

Las declaraciones causaron un largo debate al respecto, donde participaron artistas como Francisco Melo, Esperanza Siva y Aline Küppenheim.

De paso también por Radio Futuro, Magdalena Max-Neef entregó su opinión al respecto. “La cultura es bien importante, pero eventualmente hay prioridades, el teatro es parte de la educación”, dijo.

En su opinión, en el gremio actoral “somos los más llorones que hay… Hay personas que se ganan el Fondart 5 años seguidos y se ponen a llorar”, apuntó.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, a mí Boric no me ha dado nada”, recordó la artista, quien aseguró que ha optado por acudir al sector privado para financiar sus proyectos.

“La primera vez era por favor decapítenos en Plaza de Armas. Ahora todos tratan de conseguir plata con ellos y nadie se quiere cortar la cabeza”, comentó.