La historia

Willy Semler está tratando de montar una obra de teatro. Pero todo es cuesta arriba, hecha a pulso, tratando de acomodarse a los horarios “imposibles” de los actores. Tampoco tiene sala. Es el director de la obra, pero no tiene recursos ni logra superar los recientes fracasos.

En ese contexto, le anuncian que tiene una enfermedad terminal. Estas circunstancias hará que todo cambie. Los tiempos son otros. También las actitudes y predisposiciones de la pareja de Willy, actores, su hija (con la que mantiene una mala relación), del dueño de la sala…

Origen y desafíos

El director Benjamín Rojo relató cómo se originó la película: “En muchas ocasiones que me tocó compartir con Willy y con Kiki (Francisca Rojo) terminábamos hablando de cine. De películas en común que nos gustaban, de directores, actrices y actores. Una conversación entre cinéfilos. Así, poco a poco, fue creciendo la idea de hacer algo juntos.”

Ese origen se nota.

“La idea de que Willy de interpretarse a sí mismo (sic) nos permitió jugar con la fama y acentuar el conflicto entre lo superficial y lo esencial”, agrega Rojo. “El público que vea la película se va a encontrar con una propuesta novedosa y fresca, poco habitual en el cine chileno”.

“Definir mi personaje no fue sencillo porque me represento a mí mismo en la película. Pero no como soy ahora, sino como fui hace 25 años en relación a ciertos hábitos y ciertas formas de reaccionar, las que con el tiempo he madurado”, sostuvo Cuti Aste. “Fue un trabajo muy rico de conexión grupal. Muy agradecido de esta oportunidad de poder actuar y de esto tan extraño de representarse a sí mismo en una película, pero no es una fotografía de uno, sino que es una caracterización”.

“Camila (hija de Willy en la película) tiene mucho carácter y lo ha desarrollado con el tiempo, pero inconscientemente quiere ser contenida y comprendida. Fue muy interesante trabajar esta relación con Willy. Creo que es una realidad en que el conflicto con el padre o la madre nos atraviesa a muchos”, sostuvo Valentina Acuña.

La anunciada muerte de Willy Semler

La película es una comedia entretenida. Divertida a ratos. Que logra esbozar temas profundos. En un género tan poco desarrollado en Chile (que, en general, es radioteatro, sketch, teatro o televisión llevada a formato cine), La anunciada muerte de Willy Semler logra, no sin dificultades, salir airosa…

La anunciada muerte

Director: Benjamín Rojo

Guionistas: Benjamín Rojo, Matías Celedón

Elenco: Willy Semler, Francisca Rojo, Cuti Aste, Valentina Acuña, Jaime McManus, Patrizio Gecele, Ale Farinelli.

Productora ejecutiva: Dominga Ortúzar, Florencia Rodríguez

Coproductores: Yagán Films

Producción general: Francisco Ovalle

Director de fotografía: Eduardo Bunster

Música original: Cuti Aste y Benjamín Rojo

Género: Ficción / comedia

Duración: 75 minutos