Sebastián Acevedo

Católico y comunista. De familia comunista. Además de ser oriundo de Coronel. El 9 de noviembre, mientras esperaba locomoción colectiva, se percata que se desarrolla un amplio operativo en su casa. Con decenas de hombres armados.

Vuelve a su hogar, donde es golpeado al tiempo de que su hija, María Candelaría, es detenida por la temida y criminal CNI. Dos horas más tarde, será detenido su hijo Galo en su lugar de trabajo.

Como pareja católica, Sebastián Acevedo y su esposa recurren a un sacerdote y, a instancias de él, a la Vicaría de la Solidaridad en Concepción. Se inicia una desesperada búsqueda por distintos lugares, incluyendo comisarías, instituciones y medios de comunicación.

Sebastián Acevedo sabe que es una carrera contra el tiempo. El viernes 11 de noviembre de 1973, sabiendo que durante el fin de semana poco o nada podrá hacer, se rocía el cuerpo con combustible. Se quema a lo bonzo frente a la catedral exigiendo que sus hijos aparezcan.

Movimiento contra la tortura

A partir de este hecho silenciado por la dictadura, que conmovió a la zona y diversos sectores del país, se nombra al Movimiento contra la Tortura, liderado por el jesuita José Aldunate, con el nombre de Sebastián Acevedo. Tiempo después surgirá un grupo de similares características en concepción.

Son grupos que se manifiestan de manera pacífica, con un profundo sentido religioso, centrado en la dignidad de las personas y la defensa de los Derechos Humanos.

El Don Absoluto

El documental de Josefina Morandé (Hoy y no mañana) aborda la historia de Sebastián Acevedo y su familia, del Movimiento contra la tortura y su símil penquista.

Con mucho y buen material de archivo, El Don Absoluto reconstruye una historia de lucha y dignidad, de inmolación por los hijos y de denuncia. Y lo hace de forma respetuosa, con Sebastián Acevedo y su familia. Aunque hay escenas e imágenes fuertes, renuncia a todo exhibicionismo.

“Lo más importante es que, primero, se conozca esta historia, sobre todo las nuevas generaciones, y que podamos indagar en las razones profundas que este hombre tuvo para llegar a hacer lo que hizo; ojalá indagar no desde la razón sino desde el corazón. Esta historia nos conecta con el corazón humano, por eso es tan importante”, dijo Josefina Morandé. “A mí me marcó mucho este hombre, que podría haber sido mi papá. Personalmente, me conecté mucho con la figura del padre. La reflexión provino de ahí: ¿mi papá hubiera hecho esto por mí?”.

El Don Absoluto pone en discusión lo que fue la dictadura, sus múltiples formas de violencia y sobre cómo actuar y resistir ante ellas. También es una reflexión sobre valores, dignidad humana y Derechos Humanos.

Un documental necesario, una oportunidad para reflexionar y discutir.

El Don Absoluto. La historia de Sebastián Acevedo

Directora: Josefina Morandé

Productora: Marcela Morilla

Música original: Catalina Claro y Pablo Ávila

Dirección de fotografía: Pablo Valdés

Montaje: Josefina Morandé

Duración: 78 minutos

País: Chile

Casa productora: Bamba Films