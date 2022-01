Hoy, en el marco de la presentación de su gabinete ministerial, el presidente electo Gabriel Boric nombró a la antropóloga Julieta Brodsky Hernández como la futura ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Brodsky es antropóloga social y cultural de la Universidad de Granada (España), y egresada del magíster en Antropología Urbana de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Diplomada en Promoción y Gestión de Derechos Culturales, desde 2011 ejerce como directora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC). A su vez, también es socia de la Asociación Cultural Tramados.

De acuerdo al portal Ciper Chile, fue responsable de las actividades del OPC para el Proyecto Trama, de la Red de Trabajadores de la Cultura (2014-2017), principalmente en aquellas referidas a investigación, metodologías, derechos de los trabajadores, asociatividad y propuestas de política pública.

Brodsky es coautora de dos estudios publicados sobre el área cultural: “El escenario del trabajador cultural en Chile” y “El papel de las políticas públicas en las condiciones laborales de los músicos en Chile”.

En 2018, como directora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales, Brodsky conversó con BioBioChile sobre el Quinto Análisis de la agenda legislativa cultural de ese entonces a cargo de la OPC.

“Hay proyectos de tramitación que estaban en las sesiones de Cultura y que no se movieron, algunos de ellos con larga data en el Congreso”, señaló la experta, en un severo diagnóstico sobre la coyuntura parlamentaria.

“En casi cinco años los proyectos no se mueven. Hay otros que no se discuten y se archivan. Los proyectos que presentan los parlamentarios, tienen muy bajo impacto en el sector cultural y no responden a sus desmandas”, sostuvo.