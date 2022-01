A partir del 16 de diciembre el Centro Cultural Montecarmelo abrió sus puertas para mostrar la instalación “Clemencia”, la que a través de miles de desechos industriales, – manos de porcelana reutilizadas-, realiza una alegoría a la pobreza y exclusión social de las personas privadas de libertad. La muestra invita a reflexionar y concientizar sobre los modelos que profundizan la falta de oportunidades.

El Centro Cultural Montecarmelo, ubicado en pleno barrio Bellavista, presenta la obra ‘Clemencia’ del artista visual, abogado y activista Gonzalo Miralles. Una muestra que conjuga la instalación con la proyección de videoarte, proponiendo una experiencia que busca visibilizar la desconexión entre los privilegios y la marginalidad.

La instalación

Se trata de un trabajo artístico tipo “site specific” —creado para el lugar en el que se instala—, donde ”Clemencia” se apodera del antiguo convento de las monjas carmelitas (hoy transformado en centro cultural). Históricamente utilizado como un espacio religioso, hoy acoge a miles manos de porcelana reutilizadas de una fábrica de guantes quirúrgicos, que simbolizan la injusticia y discriminación del sistema social hacia las personas privadas de libertad.

Esta obra además, tiene una fuerte conexión con la carga religiosa del ex convento. Miralles vincula “Clemencia” con la tradición cristiana del Via Crucis; que consiste en la reconstrucción, a través de 14 imágenes de la pasión llamadas estaciones; el calvario vivido por Jesús desde el arresto hasta la crucifixión. Asimismo, el artista plasma por medio de catorce figuras de yeso, cifras sobre la realidad del sistema carcelario, tan impactantes y premonitorias como “9 de 10 personas privadas de libertad provienen del quintil más pobre del país” o “9 de 10 no han terminado el colegio”. Con esto, Miralles denuncia que el calvario del infractor de ley comienza antes del delito e incluso antes de nacer.

“Las cifras demuestran que dadas ciertas condiciones, algunas personas están determinadas a convertirse en infractoras de ley y consecuentemente privadas de libertad: estamos inmersos en un sistema que crea delincuentes para después castigarlos” explica el artista.

El artista

El interés de Miralles por esta problemática social nace en la Oficina de Defensa Penal de la Corporación de Asistencia Judicial, experiencia que le permitió conocer la realidad de las cárceles chilenas. Así, a través de un gesto artístico, hace un llamado a la sociedad a empatizar con los privados de libertad y potenciar su capacidad de superación.

Hoy, el artista dirige el Proyecto Social ‘Juntos por la Reinserción’, con el fin de capacitar a nivel técnico a personas que han estado en la cárcel y que quieren desarrollar habilidades transversales para volver a trabajar.

La muestra es uno de los espacios satélites de ”Umbral”, la 15ª. Bienal de Artes Mediales de Santiago. Y acaba de ser nombrada como la mejor instalación del 2021, por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.