En su estilo, Anthony Hopkins le dio la bienvenida a la Pascua de Resurrección a días de la ceremonia de los Premios Óscar, donde se convertirá en el nominado más longevo de su historia.

Simulando una llamada telefónica con el conejo de Pascua mediante un huevo, el actor compartió una delirante secuencia en donde canta “Ah! Sweet Mystery of Life” de Nelson Eddy desde su propio confinamiento.

“Ah! Dulce misterio de la vida, por fin te encontré. Por fin conozco el secreto”, dice el otrora Hannibal Lecter en un video que, a pesar de la hilaridad, no deja de ser tenebroso.

Este no es el primer desvarío de Hopkins en redes sociales: en marzo pasado, sorprendió con un video donde baila al ritmo de “Tu Sonrisa”, la recordada canción de Elvis Crespo.

En una reciente entrevista con la agencia Reuters, el intérprete explicó parte de su cosmovisión: “La vida es absurda, es ridícula, nos tomamos todo demasiado en serio”.

“Trato de cultivar el arte de la indiferencia, no en un sentido de frialdad, sino que las cosas que hace unos años creía importantes ahora no me lo parecen, vamos a morir todos y ese es el chiste más negro y divertido”, agregó a sus 83 años.

Este año el británico-estadunidense fue nominado al Óscar en la categoría Mejor Actor por su rol protagónico en “The Father”, película donde comparte reparto con Olivia Colman. El filme, trata sobre cómo la pérdida progresiva de memoria afecta a un hombre de 80 años en sus relaciones familiares.