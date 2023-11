El mundo de la música está en constante movimiento y cada semana Billboard nos entrega el ranking Hot 100, que nos muestra cuáles son las canciones más populares en Estados Unidos. En la semana del 26 de noviembre de 2023, el primer lugar lo ocupa “Lovin On Me” de Jack Harlow, seguido de cerca por “Cruel Summer” de Taylor Swift en el segundo lugar. En el tercer puesto encontramos “Paint The Town Red” de Doja Cat, mientras que en el cuarto lugar se encuentra el clásico navideño “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

El quinto lugar es para “Snooze” de SZA, seguido de “I Remember Everything” de Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves en el sexto puesto. La séptima posición la ocupa “Greedy” de Tate McRae, mientras que en el octavo lugar encontramos otro clásico navideño, “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee. Taylor Swift vuelve a aparecer en el ranking en el noveno lugar con “Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]”.

El décimo puesto es para “Water” de Tyla, seguido de “You Broke My Heart” de Drake en el onceavo lugar. Los clásicos navideños siguen presentes en el ranking con “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms en el duodécimo lugar y “Last Christmas” de Wham! en el decimotercer puesto. Morgan Wallen ocupa el decimocuarto y decimoquinto lugar con “Last Night” y “Thinkin’ Bout Me” respectivamente.

Burl Ives nos trae otro clásico navideño en el decimosexto lugar con “A Holly Jolly Christmas“, seguido de “First Person Shooter” de Drake Featuring J. Cole en el decimoséptimo puesto. Luke Combs ocupa el decimoctavo lugar con “Fast Car” y Doja Cat vuelve a aparecer en el decimonoveno puesto con “Agora Hills“. Finalmente, Drake cierra el ranking en el vigésimo lugar con “Rich Baby Daddy” Featuring Sexyy Red & SZA.

El ranking Hot 100 de Billboard es una referencia clave en la industria musical, ya que muestra cuáles son las canciones más populares en Estados Unidos en un determinado momento. Este ranking se basa en una combinación de factores como ventas, streaming, reproducciones en radio y popularidad en redes sociales. Es una herramienta importante para artistas, sellos discográficos y productores, ya que les permite conocer cuáles son las tendencias y adaptar sus estrategias en función de ello. Además, el ranking Hot 100 es seguido de cerca por los fanáticos de la música, quienes están atentos a las novedades y cambios en la lista, lo que lo convierte en un termómetro de la industria musical.