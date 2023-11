Los rankings musicales son una herramienta fundamental para medir la popularidad y el éxito de los artistas en la industria musical. En este sentido, Billboard es una de las revistas más reconocidas a nivel mundial en la elaboración de estos rankings. Cada semana, Billboard publica el ranking Global 200, que muestra las canciones más populares a nivel mundial.

A continuación, presentamos los primeros 20 puestos del ranking Global 200 de Billboard correspondiente a la semana del 19 de noviembre de 2023:

1. ‘Greedy‘ de Tate McRae

2. ‘Standing Next To You‘ de Jung Kook

3. ‘Houdini‘ de Dua Lipa

4. ‘Lovin On Me‘ de Jack Harlow

5. ‘Cruel Summer‘ de Taylor Swift

6. ‘Seven‘ de Jung Kook con Latto

7. ‘Paint The Town Red‘ de Doja Cat

8. ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]’ de Taylor Swift

9. ‘Si No Estas‘ de Inigo Quintero

10. ‘LALALALA‘ de Stray Kids

11. ‘Monaco‘ de Bad Bunny

12. ‘Water‘ de Tyla

13. ‘Perro Negro‘ de Bad Bunny y Feid

14. ‘Harley Quinn‘ de Fuerza Regida y Marshmello

15. ‘My Love Mine All Mine‘ de Mitski

16. ‘Strangers‘ de Kenya Grace

17. ‘All I Want For Christmas Is You‘ de Mariah Carey

18. ‘3D‘ de Jung Kook y Jack Harlow

19. ‘I Remember Everything‘ de Zach Bryan con Kacey Musgraves

20. ‘Agora Hills‘ de Doja Cat

El ranking Global 200 de Billboard es una lista que muestra las canciones más populares a nivel mundial, basándose en datos de ventas, reproducciones en plataformas de streaming y radio, y descargas digitales. Este ranking es una referencia clave para la industria musical, ya que permite a los artistas y sellos discográficos conocer el impacto y la aceptación de sus canciones en diferentes países.

Además, el ranking Global 200 de Billboard refleja la diversidad y la globalización de la música actual, ya que incluye canciones de diferentes géneros y artistas de distintas nacionalidades. Esto demuestra la importancia de la música como un lenguaje universal que trasciende fronteras y conecta a las personas en todo el mundo.

Estar atentos a los rankings de Billboard es fundamental para estar al tanto de las tendencias y novedades en el mundo de la música. Cada semana, este ranking nos muestra cuáles son las canciones que están marcando pauta a nivel global, permitiéndonos descubrir nuevos artistas y disfrutar de los éxitos del momento.