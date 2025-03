Álex Hernández quita el piso a George Harris tras polémico ’live’: "Intenté tener códigos con él"

George Harris dio un polémico ‘live’ en Instagram el pasado viernes, donde se desahogó por su fallido paso por el Festival de Viña del Mar.

En aquella transmisión, el comediante se despachó declaraciones como: “Qué clase de xenofobia tan brava. No por el pueblo de Chile, por los medios de comunicación”.

A lo que sumó que, según él, se trató de: “Un boicot simplemente porque era venezolano”.

Lo cierto es que, tras escuchar aquellas declaraciones, fue el propio director del Festival, Álex Hernández, quien le quitó su apoyo inicial.

Álex Hernández no apoyó a George Harris

El directivo habló brevemente con los medios de comunicación, asegurando no estar de acuerdo con lo expuesto por el humorista.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, expresó.

Asimismo, Hernández dejó en claro que Viña seguirá invitando humoristas extranjeros en el futuro.

“Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, indicó.

Hay que señalar que el ejecutivo, en un comienzo, había defendido a Harris de las críticas por parte del público chileno.

““Había un grupo de personas que estaban organizadas y le gritaban cosas a él, y él se distrajo, y no siguió de largo con su rutina (…) la Quinta se transformó en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela. Y la idea del Festival no es esa”, había declarado a inicios de esta semana.