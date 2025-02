Angélica Castro detalla incidente entre su hija Laura y equipo de Tonka Tomicic en gala de Viña

Varios momentos de tensión dejó la pasada gala del Festival de Viña del Mar, uno de ellos tiene relación con Laura de la Fuente y el equipo de Tonka Tomicic.

Recordar que, el pasado fin de semana, trascendió que la joven de 19 años había sufrido una caída en el backstage del evento, producto de un impasse con el equipo de la animadora.

La situación generó tensión en el lugar, aunque la muchacha de todas formas desfiló por la alfombra roja del evento.

Lo cierto es que este lunes, en conversación con el matinal Tú Día, Angélica Castro contó detalles de aquella situación, dejando en claro que su hija vivió un momento complejo en el lugar.

“Primero es lamentable que con tanto trabajo que se ha hecho, qué pena que estemos hablando de esto cuando debiésemos estando hablando de otras cosas, pero el punto es aclarar ciertas cosas que es básico”, indicó.

“Cuando ella llega, le veo en su cara y me dice ‘vámonos’, yo ¿Qué pasó?, la subo al auto y ahí ella me explica que efectivamente cuando estaban atrás esperando, la empujan”, agregó.

“Quiero ser clara con esto, no es que la empujan intencional, justo pasa Tonka y pasa su equipo, y hay parte del equipo de ella que quiere seguir hacia adelante y empuja fuerte y ahí cae alguien el equipo de Karen Doggenweiler y Laura. Esa persona no se dio ni vuelta”, continuó.

Tonka Tomicic llamó a Angélica Castro

En este sentido, Castro recordó que su hija padece complicaciones en sus piernas, por un incidente sufrido en 2022, por lo que el hecho pudo haber sido más grave.

“Lo delicado acá es que las rodillas de Laura son súper sensibles porque ella recibió un disparo, entonces cuando me dicen es que ella cayó de rodillas y cuando me empiezan a escribir ¿cómo está su hija? imagínate yo el corazón”, expresó.

“Yo no estaba ahí, yo estaba al otro lado porque yo había pasado en la alfombra y me empezó a llegar información y no entendía nada. Mejor que yo no estaba porque ahí podrían haber visto lo peor de mí”, concluyó.

Hay que señalar que, el pasado domingo, Angélica confirmó que había recibido un llamado de disculpas de parte de la propia Tonka Tomicic.