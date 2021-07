Tras detenciones: Loncon defiende "poder constituyente" y evita hacer llamado a responsabilidad

Tras la detención y liberación de dos constituyentes de izquierda en protestas cerca del ex Congreso, la presidenta de la Convención, la doctora Elisa Loncon, defendió al “poder constituyente”.

“Somos el poder constituyente, tenemos nuestro equipo, estamos a cargo de todos los constituyentes y de toda la gente que instaló a los constituyentes”, dijo la académica ante la prensa.

“Respondemos a esa ciudadanía. Estamos buscando crear una nueva Constitución donde se respete la democracia”, añadió.

Tras ello, y consultada por la prensa apostada en el ex Congreso, Loncon evitó hacer un llamado a la responsabilidad a los delegados.

“Mire, lo que yo le tengo que hablar ahora es de los avances del trabajo de la Convención”, respondió ante esa pregunta en específico.

“Cada constituyente sabe porqué está acá. No me corresponde eso que usted me pregunta”, indicó.

Críticas de la CAM

La noche del miércoles, a través de un comunicado, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) criticó la presencia mapuche en la instancia.

La prensa también le preguntó acerca de esas declaraciones a Loncon, quien apoyó el mecanismo que visó por ley la participación indígena en el proceso.

Además, dio a entender que la CAM tiene derecho a tener su opinión negativa de la decisión de incorporar delegados mapuches.

“Ingresamos por apuesta de vía de escaños reservados y estamos en vía de búsqueda de soluciones a problemas que afectan a naciones originarias”, señaló.

“Es un camino, una vía que estamos instalando y ese es nuestro trabajo. Lo que digan los otros sectores. Bueno, todos los sectores tienen derecho de tener otra opinión y decir lo que estimen, pero tenemos esta vía política para instalar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos colectivos de las naciones originarias”, complementó.

¿Qué viene ahora?

La de este jueves fue la última sesión de la semana.

Para la próxima, el lunes en la tarde de hecho, se espera que las comisiones provisorias de ética, presupuesto y reglamento empiecen a funcionar.

Además, la próxima semana se podrían votar las vicepresidencias.

Este jueves, el trabajo del grupo llegó a su fin con la decisión de crear seis comisiones: Derechos Humanos, comunicaciones, participación ciudadana, participación y consulta indígena, participación plurinacional y educación popular y descentralización.