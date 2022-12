La avivada de jugador de Australia que eliminó a Dinamarca del Mundial: ’robó’ torpedo a los daneses

Australia dio una de las grandes sorpresas en el Mundial de Qatar 2022, al instalarse en octavos de final tras acabar segunda en el Grupo D, solo por detrás de Francia y aventajando a Túnez y Dinamarca.

Precisamente, la victoria por la cuenta mínima ante los daneses le permitió a los ‘Socceroos’ avanzar a la ronda de 16 mejores, donde deberán enfrentar a Argentina.

Y una razón que explica la victoria oceánica ante Dinamarca en el Mundial, puede ser el ‘torpedo’ con el que se encontró uno de los jugadores australianos en la cancha.

Resulta que con los ingresos de Andreas Cornelius y Robert Skov a los 70 minutos, cuando los daneses ya caían 1-0, el técnico Kasper Hjulmand mandó a la cancha una instrucción escrita en un papel para el resto de sus pupilos.

El ‘torpedo’ empezó a pasar de mano en mano hasta que le llegó a Pierre-Emil Hojbjerg, quien no encontró nada mejor que tirarlo en el césped: pésima idea.

El australiano Mitchell Duke se percató de lo anterior, tomó el otro de papel y lo llevó a su banca. De acuerdo al portal Danish Footbal, ahí lo leyó un asistente del técnico Graham Arnold, quien vivió un tiempo en Dinamarca y no tuvo problemas en traducirlo.

Así, Australia reaccionó con el rápido ingreso de Bailey Wrigth para anular las modificaciones danesas lo que, a la larga, terminaría significando la victoria y la clasificación de los ‘Socceroos’.

Footage of *the* note falling into the wrong hands 😂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pe8cImNbgF

— Danish Football (@DanishFTBL) December 2, 2022