Australia y Dinamarca luchan el segundo cupo del Grupo D a octavos de final en el Mundial de Qatar

Australia busca el histórico triunfo que les de la clasificación a los octavos de final del Mundial en Qatar, mientras que Dinamarca va por el milagro ante los oceánicos. El duelo está pactado para este miércoles 30 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Al Janoub.

Dinamarca, que se presentó en el Mundial de Qatar 2022 como candidata a ser una de las revelaciones del torneo, llega al momento de la verdad obligada a mostrar tal condición, luego del empate ante Túnez y la derrota frente a Francia, y con la necesidad imperiosa de vencer a Australia, también aspirante a los octavos de final.

La alegría de ver de nuevo a Christian Eriksen en una gran competición tras el paro cardíaco sufrido en el partido de la pasada Eurocopa ante Finlandia ha dejado paso a un tránsito más que discreto por el torneo.

El conjunto de Kasper Hjulmand, no se ha acercado apenas al que ha encandilado los últimos años a su afición. Tan solo en algún tramo del partido ante Francia expuso parte de sus cualidades, pero no le dio para sacar punto alguno en el estadio 974.

Ni Eriksen ni el resto de la ‘dinamita roja’ ha explotado aún. Dinamarca lleva cinco partidos mundialistas sin ganar. No lo hace desde que se impuso a Perú en Rusia 2018. Ahora es el momento de la verdad, en el que debe aparecer su fútbol auténtico.

Sobre el papel no debería tener excesivos problemas ante un rival inferior, Australia, pero en un Mundial en el que abundan las sorpresas sabe que no vale de nada ni el favoritismo, ni el ránking FIFA, ni nada. Los ‘Socceroos’, además, tienen una más que notable ventaja. Ellos sí que han ganado ya un partido, ante Túnez, y un empate les puede catapultar a unos octavos, altura que no alcanzan desde Alemania 2006.

Hjulmand podría recuperar para la zaga al exsevillista Simon Kjaer, que no formó parte del once ante Francia por problemas físicos. Para el ataque deberá decantarse entre el actual delantero del propio conjunto hispalense, Kasper Dolberg, y Andreas Cornelius, que se han repartido las dos titularidades. También se presume el regreso de Andreas Skov Olsen.

Los ‘Socceroos’ se resguardan en el orden defensivo que mostraron ante Túnez y en algún latigazo para complicarle la vida al equipo danés, jugar con su paciencia, porque el hecho de que les pueda valer el empate consolida su predisposición.

Ni el balance histórico entre ambas selecciones, notablemente favorable a Dinamarca, amedrenta a los hombres de Graham Arnold. Incluso en el pasado Mundial los ‘Socceroos’ lograron arrancar un empate ante Dinamarca, que al final acabó progresando a octavos. Ahora, en el tercer y decisivo encuentro, se lo juegan ambos todo a una carta, aunque antes de empezar el que parte con ventaja es el cuadro oceánico.

Posibles alineaciones

Australia:

Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; y Duke.

Dinamarca:

Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg o Cornelius y Damsgaard.