"Tuve problemas con la policía": la confesión del hincha que irrumpió el duelo de Uruguay y Portugal

El pasado lunes 28 de noviembre, en el duelo entre Uruguay y Portugal por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo, un hincha invadió el campo de juego.

El aficionado llevaba consigo una bandera LGTBIQ+, además de una polera con dos escritos: “Salvar a Ucrania” y “respeto para las mujeres iraníes”.

No obstante, el hombre llamado Mario Ferri fue rápidamente retenido por los guardias y custodiado hacia la salida.

Ahora, en conversación con Rai Sport, el protagonista del hecho reconoció que tras ser detenido recibió la ayuda del presidente de la FIFA. “Me ha salvado Gianni Infantino“, consignó.

Bajo esta misma línea, el italiano agregó que “vino personalmente a ayudarme, tuve muchos problemas con la policía, pero Infantino apareció y arregló la situación“.

A pesar del incómodo momento que pasó, no se arrepiente de la intervención que llevo a cabo.

“La FIFA no considera que mis símbolos sean violentos, era un mensaje de paz. Han podido impedir que lo hicieran los capitanes, pero no han podido impedir el mensaje de este Robin Hood a la gente. Queremos un mundo libre”, sostuvo de manera convencida.

Cabe detallar que, debido a sus acciones, el comité organizador del Mundial le prohibió el ingreso a los partidos restante de la cita planetaria.

"Mi ha salvato Gianni #Infantino", Mario Ferri, detto 'Falco', l'invasore del match di #UruguayvsPortugal è entrato in campo con la bandiera arcobaleno e una maglietta con delle scritte a sostegno delle donne in #Iran e per la pace in #Ucraina. #IlCircoloDeiMondiali pic.twitter.com/UDOzUgQOZ7

— RaiSport (@RaiSport) November 29, 2022