¿Buscas financiamiento para estudiar? Conoce los créditos que puedes usar para costear postgrados

Estudiar en la educación superior conlleva una gran inversión, sobre todo si no cuentas con becas o beneficios que cubran parte de tus estudios o su totalidad. Si bien, logras finalizar tu carrera de pregrado, seguir con una especialización de doctorado o magíster es un desafío económico.

En este caso, existen opciones como los créditos de postgrados, donde cumpliendo con ciertos requisitos puedes recibir apoyo para financiar tus estudios. Entre estas, aparecen alternativas bancarias y también programas o becas estatales.

Cuáles son los créditos y requisitos para financiar postgrados

Créditos postgrado BancoEstado

El crédito del BancoEstado permite cubrir hasta el total del valor -matrículas y aranceles- de programas de doctorados, magíster y diplomados. Para hacer válido este beneficio, la institución de educación superior que deseas postular debe estar acreditada en la entidad bancaria.

Además, cuenta con una tasa de interés fija durante todo el período del crédito y cuotas mensuales en Unidades de Fomento, actualmente cercano a los 38.000 pesos por UF.

El monto mínimo de crédito es de 75 UF, y el plazo máximo de financiamiento de hasta ocho años, incluido período de gracia. Esta opción va dirigida a chilenos y extranjeros (con residencia definitiva).

Para postular debes reunir los documentos requeridos en la página de Chile Atiende y visitar la sucursal de BancoEstado para hacer efectiva la solicitud del crédito. Para más detalles visitar su sitio web.

Créditos postgrado Banco Itaú

Por su parte, Banco Itaú presenta un crédito para estudiar en Chile y en el extranjero en magíster y doctorados. Sus beneficios consideran un plazo para el pago de la primera cuota, tasa de interés fija durante todo el período del crédito, y sin costo prepago.

“Ofrecemos préstamos con una tasa de interés competitiva y plazos de pago flexibles que pueden llegar hasta 10 años. Otro beneficio es que tienes la opción de elegir entre alternativas como optar por un crédito en pesos o en dólares”, explicaron desde Banco Itaú.

Respecto a los montos, en territorio nacional se considera un mínimo desde 150 a 1.000 UF. Mientras que en el extranjero son desde los 500 hasta las 3.000 Unidades de Fomento.

El plazo total del crédito, en Chile, se considera de los 4 a 6 años desde el otorgamiento, y fuera del país de 4 a 10 años. Además, del gasto de matrícula o arancel, libros y material de estudio y otros gastos requeridos.

En tanto en el extranjero se suman pasajes de ida y vuelta para el postulante y su familia, seguro de vida y médico; además de gastos en habitación y alimentación durante el período de estudio.

Para conocer más información y los documentos solicitados por parte de la entidad bancaria, puedes visitar sus plataformas en la sección de créditos.

Créditos postgrados Corfo

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ofrece dos planes de financiación para interesados en estudiar un postgrado.

El primero, dentro de Chile, con una tasa fija de hasta 1.500 UF, con cuatro a diez años para pagar. Además, cuenta con 24 meses para definir el pago de interés, y considera dentro de los costos cubiertos la inscripción, libros y material de estudio.

Mientras que, en el extranjero presenta una tasa fija de hasta 3.000 Unidades de Fomento con el mismo plazo de años a pagar que en territorio nacional. Por su parte, otorga 48 meses de períodos por los intereses.

Entre los costos fuera del país cubre la matrícula, el seguro de vida, las herramientas para la formación, el transporte para el postulante y la familia considerando alojamiento, y alimento durante la estadía.

Destacando las oportunidades, desde Corfo señalan que “con estas ayudas gubernamentales no hay excusa para no continuar con tus estudios y ampliar tus conocimientos. Con sus planes de financiamiento no tendrás que preocuparte más que avanzar como profesional”.

Otra opción de financiamiento

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cuenta con la beca magíster nacional. Donde puedes postular para iniciar o continuar tus estudios de postgrado en todas las áreas de conocimiento, algún programa acreditado e impartido por una universidad chilena.

Sin embargo, para buscar el acceso a esta beca debes cumplir ciertos requisitos mínimos para obtenerla. Debes poseer un grado de licenciado o título profesional; acreditar promedio de notas de egreso de pregrado igual o superior a 5.0.

Además, de estar dentro del 30% superior al ranking de egreso de pregrado. Las fechas de postulación y los plazos de entrega de documentación las puedes encontrar en el sitio web de ANID.