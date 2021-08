Almonacid revela dura lucha en plena preparación a Juegos: "Me está esperando el pabellón..."

El atleta paralímpico chileno Vicente Almonacid reveló que en plena preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se enteró de que tiene un tumor y que en su regreso a Chile deberá operarse.

El nadador, que remató octavo en la final de su categoría, escribió una carta en redes sociales donde lamentó todo lo ocurrido y aseguró que aunque no quisiera, esto le afectó en su rendimiento.

Almonacid contó que arriesgó su vida por su sueño olímpico. “Quizá no todos lo sepan pero lo de ayer fue un golpe durísimo del que todavía no me levanto al 100, pagué el precio que casi nadie paga por unos juegos”, inició.

Complementó que “Me enteré 1 mes antes de viajar que tengo un tumor 6x5cm en el mediastino. Tenía que decidir si arriesgar mi vida para cumplir mi sueño y fue una lucha interna gigante, que solo unos pocos sabían que estaba pasando y aunque yo no quería me afectó”.

Comenta que hubo días en los que no quería entrenar por el estado anímico que esta situación le provocó y que finalmente decidió apostar todo para cumplir su sueño de estar en unos Juegos Paralímpicos. “Vivir el proceso estos 5 años fueron lo más hermoso que me tocó vivir y tengo suerte de haberlo hecho y le agradezco a Dios la oportunidad que me dio”, añadió.

Explicó que “Me siento orgulloso de mi como persona, nada ni nadie me arrebatara mis sueños y lucharé siempre hasta el final porque yo vivo para ser feliz y este último tiempo he sido más feliz que nunca”.

Para finalizar, relató que “viajo de vuelta a Chile en donde me está esperando el pabellón para ser operado, recuperarme y volver a entrenar. Solo me toca pasar este trago amargo y seguir adelante, por que como dije una vez la vida es injusta y no siempre te da lo que mereces”.