13 millones de personas sufren hambre en Cuerno de África por sequía

El Cuerno de África padece su peor sequía desde 1981.

Esta situación ha desatado el hambre en unos 13 millones de personas.

¿Los países más afectados? Etiopía, Kenia y Somalia, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

“Esta situación requiere una intervención humanitaria inmediata”, afirmó el director de la oficina del PMA para el Este de África, Michael Dunford, en un comunicado emitido desde Nairobi.

“Y un apoyo constante a las comunidades para desarrollar su resiliencia de cara al futuro”, añadió.

Después de tres temporadas lluviosas consecutivas en las que precipitó menos de lo habitual, los cultivos de millones de campesinos están destrozados.

Muchos animales domésticos han muerto, obligando a las familias a abandonar sus hogares, provocando un aumento de conflictos intercomunitarios.

“Las cosechas se arruinan, el ganado muere y el hambre aumenta a medida que las sequías recurrentes afectan el Cuerno de África”, subrayó Dunford.

