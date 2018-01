Ternura máxima: niñas confunden a cajero de supermercado con personaje de Moana

Una de las películas infantiles más exitosas de 2016 fue Moana, cinta de Disney que contaba la historia de una joven princesa, heredera de una isla en Oceanía.

Entre los personajes más llamativos de la cinta se encontraba el semidiós Maui, el que se transformó en uno de los favoritos de los niños.

Por lo mismo, al ver a una persona muy parecida a él, un par de niñas se emocionaron en un supermercado Costco de Hawái.

Seguras de que se trataba de Maui, las pequeñas hermanas se acercaron al hombre -que trabajaba como cajero en el recinto- algo nerviosas. Pero lejos de molestarse, él les siguió el juego e incluso aceptó realizar el grito característico del personaje: “Yeeeeh-Hooo”.

La madre de las niñas, la locutora de radio hawaiana Rella Rivera, contó el episodio en su perfil de Facebook y adjuntó un video donde se aprecia la tierna anécdota.

La secuencia ya reúne más de 670 mil reproducciones y cientos de compartidos.

Aunque pareciera que el personaje es una representación de este hombre, lo cierto es que según contó hace un tiempo el reconocido actor norteamericano Dwayne Johnson -quien puso la voz a Maui en “Moana”- el rol animado se inspiró en su propio abuelo.

“Un pequeño secreto, mi personaje Maui fue parcialmente inspirado por mi abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia de Samoa”, comentó hace unos meses en redes sociales.

Además de haber sido el líder de la más famosa familia de luchadores de Samoa, Maivia fue el primer integrante del clan en entrar a la lucha libre, en 1977. Murió a los 45 años el 13 de junio de 1982 debido a un cáncer.

a lil’ @Disney gem of a secret, my character Maui was partly inspired by my late grandfather, High Chief Peter Maivia of Samoa. #grateful https://t.co/VQgj8hJIcS

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2017