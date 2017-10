’La Roca’ demuestra con una foto que su personaje en Moana estuvo inspirado en su abuelo

El reconocido actor norteamericano Dwayne Johnson siempre se ha mostrado sumamente orgulloso de sus orígenes -tiene linaje samoano- lo que recientemente ha confirmado con un nuevo motivo.

A través de su cuenta en Twitter, la estrella de cine explicó que el personaje al cual prestó su voz en la película Moana, el semidiós Maui, posee aspectos de su propio abuelo.

“Un pequeño secreto, mi personaje Maui fue parcialmente inspirado por mi abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia de Samoa”, escribió en la publicación, en la que retuiteó una imagen subida por un seguidor que deja en claro que, al menos en cuanto al físico, el parecido es evidente.

Además de haber sido el líder de la más famosa familia de luchadores de Samoa, Maivia fue el primer integrante del clan en entrar a la lucha libre, en 1977. Murió a los 45 años el 13 de junio de 1982 debido a un cáncer.

a lil’ @Disney gem of a secret, my character Maui was partly inspired by my late grandfather, High Chief Peter Maivia of Samoa. #grateful https://t.co/VQgj8hJIcS

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2017