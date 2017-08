Descubren misterioso objeto similar a un smartphone en pintura de 1937

Un curioso descubrimiento realizó el redactor de la revista Vice en una pintura de la década de 1930, Brian Anderson. Se trata de una parte del mural “Míster Pynchon y el asentamiento de Springfield” (‘Mr. Pynchon and the Settling of Springfield’).

La pieza, que fue instalada en 1937 por el pintor abstracto italiano Umberto Romano, representa al colonizador inglés William Pynchon, quien en 1635 fundó el asentamiento que actualmente corresponde a la ciudad de Springfield, consigno el sitio de noticias CNN Chile.

Lo misterioso de esta pintura es que en ella aparece una persona que sostiene en su mano un pequeño objeto rectangular y de color negro, similar a lo que actualmente sería un celular o dispositivo móvil.

Tanto la pose de ese personaje como el objeto que observa con detenimiento recuerdan la manera en que las personas de nuestra época utilizan sus teléfonos celulares. Incluso usa los dedos pulgares.

El colonizador retratado sale rodeado de aborígenes siendo uno de ellos quien se encuentra mirando el “smartphone” mientras que otro hombre más a la derecha parece intentar espiar la pantalla del ‘dispositivo’.

Lamentablemente, el autor de esta obra falleció en 1982, por lo que será imposible resolver el misterio.