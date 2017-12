El final feliz de una perrita víctima de desalmado abandono de su dueña en medio de camino

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:47 · Actualizado a las 17:15

Una historia con final feliz. Así podría resumirse lo que le ocurrió a Duquesa, una perrita de 11 años que fue cruelmente abandonada por sus dueños en San Bernardo.

La historia se remonta hasta el 22 de diciembre pasado, a eso de las 09:30 horas, cuando un video captó el momento exacto en que las dueñas dejaron al can a su suerte en medio de un camino, en la comuna capitalina.

En el material audiovisual se puede ver cómo el vehículo emprende el rumbo, mientras el animal corre detrás por algunos metros.

Sin embargo, tras ese cruel episodio, el padre de la misma familia que abandonó a Duquesa fue al lugar a rescatarla, para luego entregarla a un hogar temporal.

Según relató a BioBioChile el animalista David Fernández, quien se hizo cargo de los cuidados transitoriamente, la mujer que dejó al animal en el camino “le dijo al padre que le había encontrado un hogar, pero nunca fue así”.

“Ella fue directamente a abandonarla”, comentó.

Asimismo, Fernández indicó que Duquesa venía en buen estado físico, pero con signos de maltrato psicológicos, según el diagnóstico de un médico veterinario que la revisó tras el rescate.

Final feliz

Pese al cruel episodio, la historia tuvo un desenlace feliz luego de que David comenzara la búsqueda de una nueva casa para la perrita, la que se extendió hasta la tarde de este jueves, cuando Romina Labbé tomó la decisión de adoptarla.

La nueva dueña narró que vio el anuncio a través de una amiga suya.

“Pregunté (a David) si es que alguien la quería adoptar y me dijo que no (…) Al principio pensé que la perrita tenía 11 meses y de ahí hablando por interno me dijeron que tenía 11 años. Dije ‘con mayor razón nadie la va querer adoptar’, así que pensé ‘si no soy yo, no me imagino quien"”, aseguró Romina.

La actual dueña se mostró feliz con su nueva mascota e incluso afirmó que ya dieron su primer paseo esta mañana. “Es muy tranquila, trotamos hoy y fue una buena dinámica”, sostuvo.

“Pena” y explicaciones

Romina también tuvo palabras para los antiguos propietarios de Duquesa y dijo que “no se puede llamar personas a la gente que hizo esto. Es bastante bestial la forma en cómo la botaron (…) eso tiene que ver mucho con un tema social, de educación”.

“Si tratas así a un perro imaginate cómo trataran al hijo, me da pena solamente esa gente. Ni si quiera es odio, es pena saber que ven lo maravilloso que es un perrito y los cuidados que hay que tener”, sentenció.

En tanto, el padre y esposo de las mujeres que aparecen en el video intentó explicar el actuar de ambas, asegurando que “mis nietos tienen problemas bronquiales y los pelos saltaban adentro. Entre escoger a un animalito y mis dos nietos… Yo pido perdón y disculpas”, consigna CHV.